سيئون: تشكيل لجان محلية لتنفيذ حملة لإزالة العوائق بمجاري السيول

المنامة - ياسر ابراهيم - أقر لقاء، عقد اليوم بمدينة سيئون، "إعداد مصفوفة من المعالجات السريعة والمناسبة للبدء بتنفيذ حملة شاملة وإزالة كافة العوائق في مواقع تجمعات السيول بوداي وصحراء حضرموت، سيما مع التغيرات المناخية الحالية.

وشكّل اللقاء الذي عقد برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، لجان فرعية في كل مديرية بوادي حضرموت والصحراء برئاسة مدير عام المديرية، وعضوية الإدارات ذات العلاقة، والمختصين تتولى مهمة القيام بعملية مسح كامل لمجاري ومواقع تجمعات السيول.

وبحسب وكالة سبأ، فقد أشار الوكيل الكثيري إلى أن السلطة المحلية تعمل وفق خطة استراتيجية؛ لإنشاء تجمعات سكانية جديدة في الهضبة الشمالية والجنوبية لوادي حضرموت، كأحد الحلول المناسبة، مع التأثيرات المناخية المتقلبة، وازدياد الحالات المدارية، وبهدف إيقاف الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.

وأثري اللقاء بالعديد من المداخلات والنقاشات المستفيضة التي من شأنها تسهم في إيجاد الكثير من المعالجات السريعة والمناسبة لتفادي أي مشكلة قد تحصل لا سمح الله مع التغيرات المناخية في الفترة القادمة.

