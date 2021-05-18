تأجيل حملة التطعيم ضد كورونا في تعز لأسباب مالية

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد مصدر طبي بمكتب الصحة والسكان في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن) تعثر استئناف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.



وقال المصدر لـ"يمن شباب نت" إنه كان من المقرر انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا، اليوم الثلاثاء، إلاّ أنها تأجلت بسبب بعض الجوانب المالية المتعلقة بتكاليف الحملة.



وأضاف أن الحملة ستستأنف عملها فور انتهاء الترتيبات المالية.



وأشار إلى أن الحملة ستستهدف 17 مديرية محررة وخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في المحافظة عبر 83 فريقا للتطعيم.



وكان مكتب الصحة العامة والسكان في مدينة تعز دشن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في 21 إبريل الماضي، في مديريات (القاهرة والمظفر وصالة)، مستهدفة العاملين في القطاع الصحي، وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن.



وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح الخاص بفيروس كورونا؛ حتى التاسع من مايو الجاري (1492) شخصًا.



وسجلت السلطات الصحية في مدينة تعز منذ انتشار فيروس كورونا في أبريل 2020 وحتى مساء أمس الاثنين، 1403 إصابة و531 وفيات، وفق الإحصائيات الرسمية لمكتب الصحة.



وتدفع مدينة تعز، وهي ثاني أكبر المحافظات اليمنية كثافة سكانية، ثمنا كبيرا، مع تفشي جائحة كورونا، لافتقارها للقدرات الصحية الكافية في مواجهة الوباء.



كما تعاني المدينة، المحاصرة منذ خمس سنوات من مليشيا الحوثي، نقصًا كبيرًا في اسطوانات الأكسجين، وعدد أجهزة التنفس الصناعي.

