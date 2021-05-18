شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يجري اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، للاطلاع على أوضاع والمستجدات بالمحافظة.



واستمع نائب الرئيس، خلال الاتصال، إلى تقرير موجز عن أوضاع المواطنين والنازحين وجهود تطبيع الأوضاع وسير العمليات العسكرية لاستكمال التحرير.

وأشاد نائب الرئيس بالبطولات التي يحرزها أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة والقبائل بمساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية، مشدداً على مضاعفة الجهود لاستكمال التحرير والعمل على تطبيع الأوضاع وتثبيت الأمن والاستقرار.

من جانبه، من جانبه عبر محافظ المحافظة عن تقديره لاهتمام ودعم القيادة السياسية، مؤكداً المضي في عملية تطبيع الأوضاع واستكمال التحرير وردع وهزيمة المليشيا المدعومة من إيران.