شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة الشرعية تطالب بضغط أممي على الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

طالبت الحكومة الشرعية اليوم الثلاثاء، بضغط جماعي في مجلس الأمن على ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لوقف هجومهم على محافظة مأرب شرق البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأنت) أن مندوب البلاد الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، عقد مباحثات عبر الاتصال المرئي مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، حيث شدد على ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي جهداً جماعياً، وخاصة مجلس الامن للضغط على جماعة الحوثي لوقف هجومها على مأرب، الذي يهدف إلى تقويض العملية السياسية ويفاقم من الأزمة الإنسانية.

ونوه إلى "تعنت ورفض الميليشيات الحوثية لكل المبادرات والمقترحات وعرقلة جهود السلام".

ويشن الحوثيون منذ أشهر هجمات مكثفة على مأرب بغرض السيطرة عليها، كونها تعد أهم معاقل الحكومة اليمنية.