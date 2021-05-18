شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب حقوق الإنسان بالمحويت يدين اقتحام المليشيا لقرية في الأهجر واختطاف 42 مواطنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدان مكتب حقوق الإنسان بمحافظة المحويت، اقتحام مليشيا الحوثي الانقلابية لقرية العرة في عزلة الأهجر بمديرية شبام واختطاف 42 مواطناً من أبنائها واقتيادهم إلى أحد سجونها.



واستنكر المكتب في بيان وفقا وكالة الأنباء اليمنية(سبأ)، استمرار الانتهاكات الحوثية وحملات التضييق الممنهجة والتي كان اخرها الاعتداء على إمام مسجد بقرية راود في مديرية حفاش الشيخ التسعيني ناصر محمد زايد من قبل المشرف الحوثي منصور العزي بالضرب حتى فارق الحياة بعد أيام من الاعتداء .