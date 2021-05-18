وزير الصحة يتفقد مستوى الخدمات الطبية في مستشفی حريب العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم ، مستوى الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفی حريب العام للمرضی في مديرية حريب، واطلع على وضع المستشفی واحتياجاته والصعوبات والتحديات التي يواجهها وسبل معالجتها.



وخلال الزيارة التي رافقه فيها مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي، استمع الوزير من مدير مستشفى حريب عبدالله سيف إلى تقرير مفصل عن الخدمات الطبية والعلاجية التي قدمها المستشفى لرواده خلال العام الماضي.

وتطرق إلى الاحتياجات الضرورية والملحة للمستشفى خلال المرحلة الراهنة أبرزها ترميم مبنى المستشفی وتوسعته وتجهيزه بالمعدات والأجهزة الطبية الحديثه لضمان استمرار خدماته بالشكل المطلوب.

وحث الوزير بحيبح مدراء مكتب الصحة في المحافظة والمديرية بالعمل مع إدارة المستشفى لتطوير أدائه ورفع مستوی خدماته وتفعيل كافة الأقسام والتخصصات الطبية وفي مقدمتها أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة، كونه المستشفی الحكومي الوحيد بالمديرية ذات الكثافة السكانية الكبيرة وعلی خط النقل الذي يصل المحافظة بالمحافظات المجاورة ..مبديا استعداده للتواصل والتنسيق مع السلطة المحلية في محافظة مأرب و العمل معا على معالجة كافة الإشكاليات التي يعاني منها المستشفی ودعمه بالأجهزة والمعدات الطبية الممكنة وتذليل كافة الصعوبات والتحديات الماثلة أمامه.

كما تفقد وزير الصحة مستشفی محمد العطير الخيري بمنطقة العطير بمديرية حريب، واطلع علی الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفی لكل المرضى الذين يقصدوه بشكل مجاني 100%.

وتعرف الدكتور بحيبح من مدير مستشفی العطير فهمي المسلماني عن نسبة الخدمات الطبية والعلاجية النوعية التي قدمها المستشفى للمرضى في كل الأقسام أهمها قسم الغسيل الكلوي وخدمات الطوارئ والولادة وقسم حضانة الأطفال والعيادات الخارجية والمختبرات والأشعة .

وأوضح أن المستشفی قدم خلال العام الماضي 438 ألف خدمة طبية متنوعة، منها 1920 جلسة غسيل كلوي لنحو 104 مرضى يتلقون خدمة الغسيل الكلوي في المستشفی بشكل دوري ومنتظم، بينما قدم نحو 129 ألف خدمة طبية متنوعة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشاد وزير الصحة بدور مستشفی العطير الخيري في علاج المرضى من أبناء مديرية حريب والمديريات المجاورة وجميع النازحين المتواجدين في المحافظة ومايقدمه من خدمات طبية وعلاجية نوعية ومتنوعة لهم بما يمتلكه من كوادر طبية مؤهلة وإمكانات ومعدات متطورة وحديثة.

بدوره استعرض مدير عام مديرية حريب ناصر القحاطي وضع القطاع الصحي في المديرية واطلعه علی حجم الأضرار والدمار الذي خلفته المليشيات الحوثية في مستشفی الوطن في 2016م أثناء تواجدها في المديرية قبل تحريرها.

ووجه الوزير مكتب الصحة بالمحافظة بالعمل علی إعادة ترميم وتأهيل المستشفی وتشغيله في أقرب وقت مع السلطة المحلية.