شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء جبران يطلع على سير العمليات القتالية في الجبهة الشمالية الغربية بمارب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان جبران، اليوم الثلاثاء، أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال شمال غرب محافظة مارب، للاطلاع على أحوالهم وعلى سير العمليات القتالية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.



واطلع اللواء جبران، خلال الزيارة، من القيادات الميدانية على ما يسطره أبطال الجيش والمقاومة من بطولات وملاحم خالدة، وما تتكبّده المليشيا الانقلابية من خسائر فادحة في العتاد والأرواح على امتداد مسرح العمليات القتالية..مشيداً بالجاهزية القتالية والمعنويات العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية..مؤكدًا أن ما يتمتعون به من عزيمة وإصرار كفيل باجتثاث مليشيا الإرهاب والكهنوت وتحقيق الانتصار الكبير.