تقرير حقوقي يرصد 4273 حالة انتهاك للمليشيا في أمانة العاصمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال أمين العاصمة صنعاء اللواء عبد الغني جميل" إن مليشيا الحوثي الانقلابية لا تؤمن بالسلام ولا تراعي اي مبدأ إنساني أو قانوني".



واكد اللواء جميل في فعالية إشهار تقرير "انتهاكات مليشيا الحوثي في أمانة العاصمة خلال الربع الاول من العام الجاري"، أهمية كشف جرائم المليشيا وايصال صوت الضحايا للرأي العام المحلي والخارجي..داعيا المجتمع الدولي الى القيام بواجباته تجاه الجرائم الشنيعة التي تمارسها هذه المليشيا.

من جهته قال مدير إدارة حقوق الانسان بالأمانة فهمي الزبيري "ان جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية في أمانة العاصمة، خلال الربع الأول من العام الجاري، 4273 حالة".

وتحدث أحد الناجين من محرقة اللاجئين (اثيوبي الجنسية)، مقدما تفاصيل مروعة عن الجريمة التي ارتكبتها المليشيا بحقهم.