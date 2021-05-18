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الحامد يتفقد اضرار السيول في مديرية احور بمحافظة ابين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

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تفقد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد، اليوم، ومعه مدير مديرية احور احمد مهدي، منشأة حيادر في سد فؤاد للاطلاع على ما خلفته مياه السيول من اضرار في اواخر شهر رمضان الكريم.

 

واستمع الحامد الى شرح عن الاضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية جراء السيول التي تعرضت لها المديرية.

 

كما تفقد الحامد منطقة حناد، واطلع على ما تعرضت له منازل المواطنين، موجها بتنفيذ اعمال الدفاعات، مؤكدا اهمية وضع الخطط والبرامج الخاصة بقنوات الري وبناء الدفاعات التي تحافظ على الاراضي الزراعية بمديرية احور.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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