المعوضي يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي في المكاتب والمؤسسات الحكومية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وكيل محافظة مأرب محمد المعوضي، اليوم، سير العمل في مكتب الخدمة المدنية بمحافظة مأرب، واطلع على مستوى الانضباط الوظيفي في جميع المكاتب الحكومية ووحدات الجهاز الإداري في المحافظة في أول أيام الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر المبارك.



واطلع الوكيل المعوضي على التقرير اليومي عن نسبة الحضور و مستوى الانضباط الوظيفي للموظفين في جميع المكاتب الحكومية ووحدات الجهاز الإداري للدولة في محافظة مأرب خلال أول أيام الدوام الرسمي ..داعيا إلى مضاعفة الجهود والعمل على رفع مستوى الانضباط الوظيفي لجميع موظفي الدولة في المحافظة بشكل دائم.

من جهته أوضح مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة سعود اليوسفي، أن لجان مكتب الخدمة المدنية باشرت عملها الميداني في 22 مكتب ومؤسسة حكومية في المحافظة ورفعت بتقريرها اليومي عن مستوى الانضباط الوظيفي ومدى التزام الموظفين بالدوام ونسبة الحضور في أول يوم عمل بعد إجازة العيد بنسبة إجمالية بلغت 62% بموجب حافظة الدوام اليومية.

واكد اليوسفي، أن لجان التفتيش ستستمر في عملها الميداني في جميع المكاتب التنفيذية والمؤسسات والقطاعات الخدمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الموظفين المخالفين والمتهاونين بالدوام الرسمي.