شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. العثور على الشابة نبيهة مشنوقة في منزل زوجها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت مصادر محلية ، اليوم الثلاثاء، عن العثور على شابة "مشنوقة" في منزل زوجها في منطقة وادي «حنّاء» الشارق بمديرية جبل حبشي بمحافظة تعز جنوبي اليمن وسط ظروف غامضة .

وذكرت المصادر وفقا للوطن العدنية ، إن زوج الشابة ويدعى (يونس عبد مقبل حزام) وأمه وزوجها قالوا بأنهم عثروا على الشابة (نبيهة أحمد طاهر) والتي تبلغ من العمر ٢٤ عاما ، عثروا عليها مشنوقة في غرفتها في واقعة هزت المنطقة .

وأشارت المصادر إلى أنه كانت بين الزوج وزوجته خلافات سابقة وأن الزوج كان يضرب زوجته بين الحين والآخر ويطردها من المنزل بحجة أنها دائمة الشجار مع أمه وبتحريض من أمه وزوجها.

وأفاد المصدر بأن أقرباء الزوج أفادوا بأن الشابة شنقت نفسها "انتحرت" عقب إجبارها من قبل أخيها على العودة من منزل أسرتها إلى منزل زوجها بالقوة دون رضاها.

وأوضح المصدر لصحيفة الوطن العدنية بأنه تم نقل جثمان الشابة إلى ثلاجة إحدى مستشفيات المحافظة فيما تم إحتجاز الزوج وأمه وعمه وأخيها بإدارة الأمن للتحقيق معهم لمعرفة ملابسات الواقعة ولازالت التحقيقات جارية.

يشار إلى أن الشابة نبيهة أحمد طاهر تبلغ من العمر ٢٤ عاما ولديها طفلين (محمد / أمير) .