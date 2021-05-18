الوزير نايف البكري يعزي في وفاة نائب رئيس المجلس الأعلى للرياضة

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يزيد بن سلمان - شبوة - وزير الشباب والرياضة يعزي في وفاة الاستاذ عبدالله بايمين

إعلام الوزارة:

نقل معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري ، اليوم الثلاثاء، تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد عبدالله عوض بايمين، أحد رموز العمل الرياضي والإداري قبل وما بعد العام 1990م.

(وبايمين) من قدامى العمل الإداري والرياضي، حيث شغل منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للرياضة للشؤون الإدارية والمالية في الشطر الجنوبي من اليمن سابقًا، بالإضافة إلى ترأسه لعدد من الاتحادات من بينها رئاسة اللجنة العليا لكرة السلة قبل العام 1990م، فضلًا عن كونه من أوائل قادة العمل الرياضي في البلاد.

وجاء في رسالة التعزية التي نشرها الوزير البكري، على صفحته بـ (الفيسبوك)، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الهامة الرياضية الكبيرة الأستاذ الفاضل "عبدالله عوض بايمين" الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الثلاثاء، في محافظة عدن، بعد رحلة عطاء رياضية وإدارية وطويلة.

وإزاء هذا المصاب الجلل ، نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وأهله وذويه ومحبيه، كما نعزي أنفسنا وكافة رياضيي الوطن بفقدانه ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح الجنان" .

"إنا لله وإنا إليه راجعون".