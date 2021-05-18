رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس البرلمان العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي، وذلك لتعزيز العمل المشترك، والاطلاع على آخر المستجدات في اليمن وفي الوطن العربي عامة.



وفي بداية اللقاء الذي عقد في مبنى البرلمان في العاصمة المصرية القاهرة، استعرض الجانبان أوجه التعاون البرلماني المشترك بينهما، سعيًا نحو شراكة تجمعهما ترفع مستوى التجربة البرلمانية العربية، وتثريها بالتجارب الوطنية، وذلك على قاعدة تعزيز عرى التضامن العربي والدفاع عن المصالح العربية المشتركة، كما وجه الدكتور بن دغر الشكر لرئيس البرلمان العربي على جهوده إزاء القضية اليمنية.

ووقف الجانبان أمام آخر المستجدات على الساحة اليمنية، مع استمرار العدوان الحوثي على الشعب اليمني ومؤسساته الشرعية، وما نتج عنه من مخاطر تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وتضاعف من أزمته الوطنية بالإضافة إلى ما أحدثه الانقلاب من إراقة للدماء، وإهدار للقدرات الوطنية وتهديد للأمنين الإقليمي والدولي.

وعبر الجانبان عن دعمهما للجهود العربية والدولية لتحقيق السلام في اليمن استنادًا للمرجعيات الثلاث، وبما يحقق سلامًا دائمًا وعادلًا في اليمن، ينهي الحرب، ويحقق للشعب اليمني أمنه ووحدته واستقراره.

وأكد الجانبان دعمهما للعمل العربي المشترك لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمة العربية، وما تتعرض له قضية العرب المركزية، القضية الفلسطينية من ظلم فادح ناتج عن الاحتلال، ومصادرة الأراضي، ومحاصرة الشعب الفلسطيني، وتعريض حياته للخطر..مؤكدين أن السلام في المنطقة لا يتحقق إلا بالاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

حضر اللقاء سفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم، وعضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي علوي الباشا ، وعدد من مسؤولي البرلمان العربي من البحرين والعراق والإمارات العربية المتحدة.