شكرا لبحثكم عن خبر وزير الشباب والرياضة يعزي القائد السابق لقوات التحالف في عدن بوفاة نجله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

إعلام الوزارة :

رفع معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري ،اليوم الثلاثاء، تعازيه ومواساته إلى العميد الركن نايف بن منيف الحبيل القائد السابق لقوات التحالف العربي في عدن بوفاة نجله الشاب فيصل إثر حادث مؤسف.

وقال الوزير البكري على منصته ب"تويتر" :"عظيم التعازي والمواساة نرفعها لقائد قوات التحالف العربي في عدن سابقًا العميد ركن نايف بن منيف الحبيل "أبو منير"، في وفاة نجله فيصل أثر حادث مؤسف في المملكة العربية السعودية".

وأضاف:" وإذ نشاطر العميد ركن أبو منير، ألمه وحزنه بفقدان أبنه، فإننا نبتهل إلى الله عز وجل، أن يتغمد الشاب فيصل بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

"إنا لله وإنا اليه راجعون".