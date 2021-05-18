بن حبريش في زيارة معايدة للعميد ركن سالم أحمد بارشيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

الخليج 365 - العيون

قام وكيل أول حضرموت رئيس حلف حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي , اليوم , بزيارة معايدة للعميد ركن سالم أحمد بارشيد في منزله في منطقة العيون , مقدمًا له التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك , سائلًا الله العلي القدير أن يعيده عليه أعوامًا عديدة بالخير والعمر المديد.



وخلال الزيارة اطمأن الشيخ بن حبريش على صحة العميد بارشيد أثر اصابته بمرض اقعده في منزله متمنياً له الشفاء العاجل , وأن يمتعه الله بموفور الصحة ويلبسه ثوب العافية , والعودة للممارسة عمله الوطني والمجتمعي كأحد القيادات العسكرية البارزة المشهود لها بالمواقف الصلبة والكفاءة في اداء مهامها ومسؤولياتها ..

وتبادل الشيخ بن حبريش مع العميد بارشيد الحديث الودي , واستذكار ادواره الوطنية وجهوده المخلصة في مختلف المراحل , ومنها تأسيس قوات النخبة الحضرمية.

من جانبه عبر العميد بارشيد عن شكره وتقديره العميقين للشيخ عمرو بن حبريش على زيارته الكريمة لمنزله للمعايدة والسؤال عنه والاطمئنان على صحته.