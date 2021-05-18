وكيل شبوة المساعد يطلع على مستوى الإنضباط الوظيفي في عدد من وحدات الجهاز الإداري بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع الوكيل المساعد لمحافظة شبوة علي الكندي، اليوم، ومعه مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة محمدالسليماني،على مستوى الإنضباط الوظيفي في عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة العاملة في مركز المحافظة خلال اليوم الأول من أيام العمل الرسمية بعد إجازة عيد الفطر المبارك.



وأشاد وكيل المحافظة المساعد بمستوى حضور موظفي تلك الوحدات الإدارية ومباشرتهم لأعمالهم ومهامهم فيها رغم التباعد الجغرافي بين مواقع سكن وعمل الكثير منهم..مشددا على ضرورة ان يضطلع الجميع بدورهم ومسئولياتهم في رفع مستوى الإنضباط الوظيفي لموظفي الدولة بالمحافظة وبشكل دائم.

فيما أوضح مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات، ان نسبة الإنضباط الوظيفي لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة العاملة في مركز المحافظة خلال اليوم الاول من أيام العمل الرسمية التي أعقبت إجازة عيد الفطر بلغت 85 بالمائة.