جامعة عدن تقرّ استئناف العملية التعليمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

الخليج 365 - عدن

ترأس الدكتور، الخضر ناصر لصور، رئيس جامعة عدن، اجتماعاً استثنائيًا لمجلس جامعة عدن، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تحضيرات استئناف العملية التعليمية للعام الجامعي (2020-2021)، المتوقف منذ الـ(27/ مارس الماضي)، إثر تفشي الموجة الثانية لوباء كورونا المستجد (COVID-19).



وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الجامعة الحاضرين جميعاً بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مرحبًا بالجميع في هذا الاجتماع الذي كرس لتحديد موعد العودة للدراسة واستئناف العملية التعليمية والأكاديمية، في عموم كليات الجامعة ومراكزها العلمية والبحثية.

وشدد رئيس جامعة عدن، على ضرورة استئناف العملية التعليمية والأكاديمية، مع الالتزام بإجراءات السلامة الصحية، والالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة ومستقبل الطلاب والطالبات منتسبي الجامعة والطاقم الأكاديمي. مشيداً بكل الجهود المبذولة من قبل كافة أعضاء مجلس الجامعة، وحرصهم جميعاً على فكرة العودة إلى ممارسة النشاط العلمي والبحثي.

وأكد الحاضرون من أعضاء مجلس الجامعة، على ضرورة تفعيل العمل بنظام التعليم المدمج، والذي يجمع بين التعليم العادي والتعليم عن بعد، واعتماد النظام المعمول به في كلية العلوم الإدارية وبعض الكليات الأخرى، كنموذج يحتذى به في عموم كليات ومراكز الجامعة.

وأقر المجلس، استئناف العملية التعليمية والأكاديمية في عموم كليات الجامعة ومراكزها العلمية والبحثية ابتداء من يوم السبت الموافق (29/ مايو الجاري)، مع الأخذ بعين الاعتبار، كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الواردة في بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، والتباعد الاجتماعي بين الطلاب، للحد من تفشي الوباء فيما بينهم.

وتهيب جامعة عدن بأبنائها الطلاب والطالبات الالتزام بالمواعيد المحددة لاستئناف العملية التعليمية