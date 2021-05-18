لقاء بسيئون يقر تشكيل لجان لتنفيذ حملة شاملة لإزالة العوائق بمجاري السيول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

شكّل لقاء عقد، اليوم، بمدينة سيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، لجان فرعية في كل مديرية بوادي حضرموت والصحراء برئاسة مدير عام المديرية وعضوية الإدارات ذات العلاقة والمختصين تتولى مهمة القيام بعملية مسح كامل لمجاري ومواقع تجمعات السيول .



كما اقر اللقاء، إعداد مصفوفة من المعالجات السريعة والمناسبة للبدء بتنفيذ حملة شاملة وازالة كافة العوائق في تلك المواقع سيما مع التغيرات المناخية الحالية .

وأشار الوكيل الكثيري في اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي وضم مدراء عموم المديريات ومكاتب الأشغال العامة والطرق والأوقاف والإرشاد والهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني بالوادي والصحراء ، وفروع تلك الإدارات بالمديريات، الى أن السلطة المحلية تعمل وفق خطة استراتيجية لإنشاء تجمعات سكانية جديدة في الهضبة الشمالية والجنوبية لوادي حضرموت كأحد الحلول المناسبة مع التأثيرات المناخية المتقلبة وازدياد الحالات المدارية و بهدف إيقاف الزحف العمراني على الأراضي الزراعية .

وأثري اللقاء بالعديد من المداخلات والنقاشات المستفيضة التي من شأنها تسهم في إيجاد الكثير من المعالجات السريعة والمناسبة لتفادي أي مشكلة قد تحصل لا سمح الله مع التغيرات المناخية في الفترة القادمة.