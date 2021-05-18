أرصاد حضرموت: أستمرار تاثير كتلة هوائية حارة على المحافظة ومحافظات بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا

أصدرت وحدة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمحافظة حضرموت تنبيه هام للمواطنين من أستمرارية تاثير كتلة هوائية حارة يرافقها أرتفاع في ضغط بخار الماء ونسب الرطوبة السطحية حتى نهاية الأسبوع الجاري .



واكدت في تقريرها الصادر اليوم ان الكتلة الهوائية الحارة مصدرها تاثير المرتفع القاري الموسمي يعمل على توسع تاثير الموجة الحارة على جنوب ووسط شبه الجزيرة العربية وأمتداد تاثيرها على مديريات محافظة حضرموت ومحافظات بلادنا الوسطى والشرقية والصحراوية ، حيث تتوقع ان تتراوح درجات الحرارة العظمى في ساحل حضرموت بين 37°– 39° وفي وادي وهضاب حضرموت الداخلية والصحاري بين 40° – 43° درجة مئوية .

وتوصي بإرشادات هامة للمواطنين باتخاذ أقصى التدابير والحيطة من آثار ضربات الشمس على كبار السن والاطفال ومن يعاني من امراض مزمنة وامراض صدرية بتجنب التعرض للشمس في اوقات الذورة مابعد الظهيرة الى حلول قرب ساعات المساء.