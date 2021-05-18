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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة: الأطفال في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي يتعرضون للمئات من الجرائم والانتهاكات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
أكدت صحيفة الشرق الأوسط، أن الأطفال في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، يتعرضون للمئات من الجرائم والانتهاكات.
وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى ضلوع عصابات مسلحة يمولها قادة ومشرفون في المليشيات المدعومة من إيران في حوادث تجاه الأطفال.
ولفتت إلى العثور على جثتَي طفلين مطلع الأسبوع الماضي بعد مرور 10 أيام على إعلان أسرتهما عن اختفائهما في ظروف غامضة، في صنعاء.
ونوهت بأن هناك تفاقم مقلق لظاهرة اختفاء الأطفال في مناطق مليشيا الحوثي الإرهابية، وتعرض المئات منهم بعد الخطف إما للقتل أو الاستغلال.