صحيفة: الأطفال في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي يتعرضون للمئات من الجرائم والانتهاكات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت صحيفة الشرق الأوسط، أن الأطفال في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، يتعرضون للمئات من الجرائم والانتهاكات.



وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى ضلوع عصابات مسلحة يمولها قادة ومشرفون في المليشيات المدعومة من إيران في حوادث تجاه الأطفال.

ولفتت إلى العثور على جثتَي طفلين مطلع الأسبوع الماضي بعد مرور 10 أيام على إعلان أسرتهما عن اختفائهما في ظروف غامضة، في صنعاء.

ونوهت بأن هناك تفاقم مقلق لظاهرة اختفاء الأطفال في مناطق مليشيا الحوثي الإرهابية، وتعرض المئات منهم بعد الخطف إما للقتل أو الاستغلال.