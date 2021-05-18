97 % نسبة الانضباط الوظيفي في وادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بلغت نسبة الانضباط الوظيفي في مكاتب الجهاز الإداري للدولة في مديريات وادي وصحراء حضرموت، في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك 97 بالمائة.



وأوضح مدير عام مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالوادي والصحراء ابراهيم ابوبكر الهدار لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن لجان مكتب الخدمة الميدانية باشرت نزولها الميداني لمراقبة ورصد مستوى الانضباط الوظيفي في 20 من المرافق والمؤسسات الحكومية و مدى التزام الموظفين وتواجدهم في مرافق عملهم بموجب حافظة الدوام .

وأكد مدير عام مكتب الخدمة المدنية، أن لجان التفتيش والرقابة ستواصل نزولها الميداني بموجب الخطة المعدة لذلك إلى المكاتب التنفيذية والمؤسسات والقطاعات الخدمية الحكومية لمراقبة مستوى الانضباط الوظيفي ونسبة الحضور ورفع التقارير اليومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والمتهاونين بالدوام الرسمي .