السعدي يبحث مع وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام التطورات السياسية في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، التطورات السياسية والأوضاع الإنسانية في اليمن.



واكد السفير السعدي، موقف الحكومة اليمنية الثابت من السلام ودعمها لجهود المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة الى اليمن للوصول الى تسوية سياسية لإنهاء الصراع مبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وترحيبها وتعاطيها الإيجابي مع كل المبادرات والمقترحات الهادفة الى انهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني جراء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني..مشيراً الى ان المليشيات الحوثية تستمر في تصعيدها وهجومها العسكري الوحشي على مأرب والذي يبرهن على عدم رغبة تلك الميليشيات في انهاء حربها العبثية التي خلقت أسوأ ازمة إنسانية في العالم.. لافتاً الى تعنت ورفض الميليشيات الحوثية لكل المبادرات والمقترحات وعرقلة جهود السلام.

وشدد السعدي، على ضرورة ان يبذل المجتمع الدولي جهد جماعي وخاصة مجلس الامن للضغط على الميليشيات الحوثية لوقف هجومها على مأرب الذي يهدف الى تقويض العملية السياسية ويفاقم من الازمة الانسانية، والضغط على المليشيات للقبول بخيار السلام والتعاطي الإيجابي مع دعوات وجهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع.

من جانبها، اشادت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، بجهود الحكومة اليمنية وتعاونها وتعاطيها الإيجابي مع جهود المبعوث الخاص للأمين العام الى اليمن ومع كل مبادرات السلام..مشيرة الى أن اليمن يمثّل أولوية رئيسية للأمم المتحدة وأن الأمين العام شخصيّاً يولي أهمية خاص للازمة اليمنية وملتزمٌ تماماً بتحقيق تسوية سياسية تفاوضية لإنهاء الصراع في اليمن.

وأعربت روزماري ديكارلو، عن بالغ قلقها إزاء تصعيد الميليشيات الحوثية الخطير في مأرب..مؤكدة ان التصعيد لن يؤدي الا الى إطالة معاناة اليمنيين.