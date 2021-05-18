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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان، تسجيل 5 حالات وفاة، و 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، تصدرتها محافظتي حضرموت وتعز.

 

وذكرت لجنة الطوارئ العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للوزارة في احصائيتها اليومية على "تويتر"، أنها سجّلت خمس حالات وفاة منها أربع في حضرموت، وحالة وحيدة في تعز.

 

وأضافت، أنها سجّلت كذلك، (25) حالة إصابة جديدة بالفيروس منها (22) في تعز، وثلاث حالات في حضرموت، كما سجلت (19) حالة شفاء جميعها من حضرموت.

 

وأشارت إلى أنها أجرت (2264) فحص خلال اليوم الإثنين.

 

وأكدت ارتفاع إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في مارس 2020 إلى  (6568) حالة منها (1294) وفاة و(3042) حالة تعافٍ

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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