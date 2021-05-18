وفاة فتاتين غرقا في مخلاف العود بمحافظة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

توفيت فتاتان غرقا، مساء الاثنين 17 مايو/ ايار 2021م، في مديرية النادرة، شمال شرقي محافظة إب، (وسط اليمن).



وذكر سكان محليون أن فتاتان عشرينيتان من قبيلتي آل الدودحي وآل الفقيه، توفيتا غرقا في سد ماء بقرية المدورة، جنوبي مخلاف العود.

واوضح السكّان، ان الفتاتان اللتان كانتا تقومان برعي الاغنام توجهتا إلى سد الماء الواقع غربي القرية لري المواشي، إلا ان احداهما انزلقت في السد ولم تتمكن من الخروج، واثناء محاولة الاخرى انقاذها لحقت بها.

ولم يتمكن الاهالي من معرفة الحادثة حتى شاهد احد المارة، قبل ظهيرة اليوم الاثنين، جسدي الفتاتان يطفوان على ظهر السد.