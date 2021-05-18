شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيات تستهدف منازل المواطنين في التحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

استهدفت مليشيات الحوثي، الثلاثاء 18 مايو/ايار 2021م، بمختلف أنواع الأسلحة الأعيان المدنية في مدينة التحيتا جنوبي الحديدة.



وقالت مصادر محلية في التحيتا إن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بصورة همجية، مخلفة حالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي.

وتواصل المليشيات الحوثية استهداف الأحياء والقرى السكنية ومنازل المواطنين في محافظة الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في إطار خروقات المليشيات للهدنة الأممية