شكرا لبحثكم عن خبر بعد 6 ساعات فقط من لقاءه بأهله.. وفاة مفاجئة لمغترب يمني عائد من السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي أحد المغتربين اليمنيين في محافظة المحويت بعد وصوله من غربته وجلوسه مع أهله ست ساعات فقط.

وفي التفاصيل، صعقت أسرة المواطن خالد محمد عبد الله خلوفة من أبناء محافظة المحويت المغتربين في المملكة العربية السعودية، بعد عودته من غربته وجلوسه بين أهله لمدة 6 ساعات فقط.

وقال أهل الفقيد لـ"المشهد اليمني"، أنه وصل من غربته وهو يعاني من أعراض فيروس كورونا وعندما قاموا باسعافه من أحد المستشفيات في محافظة الحديدة إلى صنعاء توفي في الطريق نتيجة عدم وجود أكسجين، وافتقاده للعنايه المناسبة لحالته المرضية .

ويعد الفقيد من الشخصيات الإجتماعية البارزة في منطقة الشعافل السفلى بمحافظة المحويت.