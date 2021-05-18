شكرا لبحثكم عن خبر مستجدات جبهات القتال في جبهتي الكسارة والمشجح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في وقت متأخر من مساء الإثنين، عن آخر المستجدات الميدانية للمعارك في جبهتي الكسارة والمشجح غربي محافظة مأرب.

وأكد أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، تخوض معارك عنيفة ومتواصلة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف الجبهات الغربية بمحافظة مأرب.

ففي جبهة الكسارة، تمكنت قوات الجيش الوطني من دحر المليشيا الحوثية من عدة مواقع هامة، خلال الساعات الماضية.

وأسفرت المواجهات عن مصرع العشرات من عناصر المليشيا الحوثية بنيران الجيش الوطني.

ودمرت مدفعية الجيش الوطني، 3 أطقم حوثية محملة بتعزيزات وعتاد، ومصرع جميع من كانو على متنها.

كما تم استهداف تجمعات وتعزيزات حوثية بعدة غارات جوية لطيران التحالف العربي.

وفي ذات الجبهة، تمكنت قوات الجيش الوطني من إستعادة أسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر متنوعة من حوزة المليشيا الحوثية.

وسقط العشرات من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح ، إثر غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف في جبهة المشجح غربي مأرب، بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة.