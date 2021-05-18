دحر عناصر مليشيا الحوثي من عدة مواقع غرب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

سقط العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، في وقت متأخر من مساء الاثنين 17 مايو /أيار 2021، فيما دمّرت نيران القوات الحكومية والقبائل آليات للمليشيا في مأرب.



وذكر مصدر عسكري ميداني، أن القوات الحكومية مسنودة بالقبائل شنت هجوماً مباغتاً تمكنت خلاله من دحر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، من عدّة مواقع في جبهة الكسّارة غرب المحافظة.

وأكد المصدر، بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، بأن الهجوم أسفر عن سقوط العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، فيما دمّرت القوات الحكومية والقبائل 3 أطقم بعتادها ومصرع جميع من كانوا على متنها إضافة إلى خسائر أخرى في المعدّات.

وأضاف أن أفراد القوات الحكومية والقبائل استعادوا أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها مليشيا الحوثي ولاذت بالفرار.

وبالتزامن، استهدف طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات معادية في جبهة الكسارة ومحيطها وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.