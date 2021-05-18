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مليشيا الحوثي تتكبد خسائر كبيرة في جبهة الساحل الغربي

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

تكبدت المليشيات الحوثية ، فجر اليوم، خسائر بشرية باشتباكات في إحدى جبهات الساحل الغربي.

 

الإعلام العسكري للقوات المشتركة أفاد أن جبهة حيس جنوب الحديدة شهدت اشتباكات شرق مركز المديرية بعد رصد تحركات مكثفة لعناصر المليشيات التابعة لإيران ومحاولاتها التسلل صوب خطوط التماس.

 

مؤكدا أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع المليشيات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وأجبرتها على الفرار بعد مصرع وجرح عدد من عناصرها.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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