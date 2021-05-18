شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تتكبد خسائر كبيرة في جبهة الساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

تكبدت المليشيات الحوثية ، فجر اليوم، خسائر بشرية باشتباكات في إحدى جبهات الساحل الغربي.



الإعلام العسكري للقوات المشتركة أفاد أن جبهة حيس جنوب الحديدة شهدت اشتباكات شرق مركز المديرية بعد رصد تحركات مكثفة لعناصر المليشيات التابعة لإيران ومحاولاتها التسلل صوب خطوط التماس.

مؤكدا أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع المليشيات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وأجبرتها على الفرار بعد مصرع وجرح عدد من عناصرها.