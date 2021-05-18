تدمير عربة حوثية في جبهة الجدافر بمحافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

الخليج 365 ـ الجوف

دمّرت القوات الحكومية والمقاومة، الثلاثاء، عربة تابعة لمليشيا الحوثي الإ هابية المدعومة إيرانيا ومصرع من على متنها، بمحافظة الجوف، (شمال شرقي اليمن).



وقال مصدر عسكري ميداني إن وحدة المدفعية استهدفت عربة تابعة للمليشيا الحوثية في جبهة الجدافر شرقي مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

وأكد ان المدفعية اصابت العربة بشكل مباشر وتمكنت من تدميرها ومصرع من على متنها من عناصر المليشيا.

يأتي ذلك بالتزامن مع احتدام المواجهات في جبهات غربي مأرب الحدودية مع الجوف، والتي عادت المواجهات بشراسة فيها منذ ما يزيد عن شهرين بعد دفع المليشيا بكامل ثقلها نحو جبهاتها ومحاولتها احراز اي تقدم ميداني.

وتضاعفت خسائر المليشيا الحوثية في مختلف جبهات القتال بمحافظات الجوف ومأرب والبيضاء والحديدة والضالع، بعد ان صعّدت من عملياتها العسكرية وانتهاكاتها الانسانية