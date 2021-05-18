مصرع وجرح 4 حوثيين بينهم قيادي ميداني وإعطاب آلية بعملية نوعية في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

الخليج 365 ـ الضالع

قُتل وجرح اربعة من العناصر مليشيا الحوثي الارهابية بينهم قيادي ميداني، الاثنين، شمال غربي الضالع، (جنوبي اليمن).



وأكد مصدر عسكري ميداني أن وحدة القناصة لدى القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، تمكنت ظهر الاثنين من تنفيذ عملية نوعية في قطاع بتار، غربي مديرية قعطبة، استهدفت فيها عدداً من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانيا.

وبحسب المصدر، تسللت وحدة القناصة الى مواقع متقدمة للحوثيين وتمكنت من قتل واصابة أربعة من عناصرهم بينهم قائداً ميدانياً، وفرضت عليهم حصارا ناريا.

في السياق، ردت المليشيا على العملية التي اصابتها بمقتل، بشن قصف هستيري بعدد من قذائف الدبابات والـ BMP والهاون في محاولة يائسة لإنقاذهم واسعافهم، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة استمرت نحو نصف ساعة.

وانتهت المواجهات بانكسار المليشيا تاركة خلفها جثث قتلاها مرمية في ميدان المعركة بعد اعطاب آلية تابعة لها جراء استهدافها بقذيفة RBG.

يأتي ذلك بعد اقل من 24 ساعة على هجوم للمليشيا باتجاه مواقع المشتركة في ذات القطاع، انتهي بدحرها وتكبيدها خسائر بشرية فادحة.