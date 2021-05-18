البركاني: استمرار هجوم مليشيا الحوثي على مأرب يفتح الباب أمام جميع الخيارات للمواجهة العسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

لوّح برلمان بلادنا بالرد العسكري المفتوح على هجوم الحوثي المستمر بمأرب، فيما تتقهقر المليشيات ميدانيا.



وخلال لقائه سفير فرنسا لدى اليمن جان ماري، أكد رئيس البرلمان الشيخ سلطان البركاني، الإثنين، أن استمرار هجوم مليشيا الحوثي على محافظة مأرب، يفتح الباب أمام جميع الخيارات للمواجهة العسكرية ضد عدوان المتمردين المدعومين إيرانيا.

وأوضح البركاني أن استمرار الهجوم الحوثي العسكري على مأرب ينسف جميع جهود السلام، مشيرا إلى الرد العسكري على هذه المليشيات الطائفية ومشروعها الإيراني لتنصاع للسلام وتوقف حربها وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب اليمني، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.

وطالب رئيس مجلس النواب المجتمع الدولي بتكثيف الضغوط على الانقلاب الحوثي وداعميه الإيرانيين من أجل التعاطي غير المشروط مع مبادرات السلام الإقليمية والدولية، مبينا أن المليشيا تحاول المزايدة على العالم من خلال الملف الإنساني.