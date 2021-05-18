شكرا لبحثكم عن خبر وزير الدفاع ”المقدشي” يتفقد جبهات القتال ويتحدث عن معركة مصيرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شدد وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي على أن معركة قوات الشرعية ضد الميليشيات الحوثية في محافظة مأرب مصيرية.

وقال خلال تفقده لجبهات القتال أول من أمس إن الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته الشرعية يقفون في معركة مصيرية ضد الإرهاب الإيراني وميليشياته الحوثية، ولن يقبلوا بتحويل صنعاء واليمن إلى مستعمرة فارسية أو ساحة عبور لتهديد الأمن القومي العربي وتهديد خطوط وممرات الملاحة البحرية والمصالح العالمية الحيوية.

وأشاد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي بدعم ومساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ووقفتهم الأخوية في معركة الدفاع العربي المشترك ضد الخطر الإيراني.

أكد ذلك خلال زيارته التفقدية للخطوط الأمامية للقتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهات محزام ماس، والكسارة شمال وشمال غرب محافظة مأرب، شرقي اليمن، موضحا أن الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته الشرعية يقفون في معركة المصير والهوية ضد الإرهاب الإيراني ومليشياته الحوثية.

وقال: «لن نقبل بتحويل صنعاء وكل اليمن إلى مستعمرة فارسية أو ساحة عبور لتهديد الأمن القومي العربي وتهديد خطوط وممرات الملاحة البحرية والمصالح العالمية الحيوية، وفقاً لماء جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)».