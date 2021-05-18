شكرا لبحثكم عن خبر جريمة مروعة.. مشرف حوثي يقتل ”طبيب قلب” وشقيقه بسبب ”أبوبكر” و ”عُمر بن الخطاب” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في جريمة بشعة، اقدم مشرف حوثي، على قتل الدكتور/ أحمد الشميري (طبيب قلب) وشقيقه، في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وذكرت مصادر محلية، أن المشرق الحوثي أقدم على قتل الدكتور الشميري وشقيقه، أثناء قضاء اجازة العيد في قريتهم التي يحكمها الحوثي في مديرية مقبنة.

وعن الأسباب قالت المصادر، إن المشرف الحوثي أقدم على قتل "أحمد عائض الشميري، وأخيه حمود الشميري" وجرح طفل ثالث، وذلك بعد محاولتهم منعه من استخدام مسجد قريتهم للترويج لشعارات طائفية.

وبحسب المصادر، فإن الضحايا حاولو منع المشرف الحوثي من استخدام مكبرات الصوت، بعد أن تمادى وسب صحابة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أبوبكر وعمر بن الخطاب.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي جرائم وانتهاكات يومية ضد المدنيين.