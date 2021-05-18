شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد اليمنية تنبه المواطنين من عواصف رعدية في 10 محافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.

وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية أجواء غائمة جزئياً تتحول إلى الغائمة والفرصة لا تزال مهيئة لتشكل السحب الركامية الممطرة المصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً في فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية لمحافظات (صعدة، حجة، المحويت، صنعاء، عمران، ريمة، ذمار، اب، تعز، والضالع)، وأجزاء من مرتفعات محافظتي لحج وأبين. وأحتمال تشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية أثناء الليل والصباح الباكر.

وذكرت النشرة أن الأجواء في المناطق الساحلية ستكون صحوة الى غائمة جزئياً مع أرتفاع في درجات الحرارة العظمى والرطوبة النسبية واحتمال تشكل السحب الممطرة على أجزاء من السهول الساحلية لمحافظات (الحديدة، تعز، لحج، وأبين ) والمرتفعات الداخلية المحاذية لها، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتصل اقصى سرعة لها 25 عقدة على مدخل باب المندب والمناطق القريبة منه.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية سيكون فيها أجواء صحوة الى غائمة جزئياً و حارة أثناء النهار تتراوح فيها درجات الحرارة العظمي بين 37- 42 درجة مئوية، والرياح معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات الظهيرة مثيرة للأتربة والرمال.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى أجواء غائمة جزئياً مع أرتفاع في درجات الحرارة العظمى والرطوبة النسبية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تصل سرعتها الى 22عقدة.

وعليه فإن المركز الوطني للأرصاد الجوية ينبه :-

• المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

• سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار أوتشكل الضباب.

• قاطني المناطق الصحراوية والسهول الساحلية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللآفحة خلال ساعات الظهيرة.