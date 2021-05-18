شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يعترف بمصرع اللواء منتحل الصفة حسين شمسان في مشجح مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اعترفت المليشيا الحوثية، بمصرع قيادي كبير في صفوفها خلال معارك مع الجيش الوطني غربي محافظة مأرب.

وقالت وسائل اعلام حوثية، إن القيادي في المليشيا الذي ينتحل رتبة لواء، حسين شمسان، قتل بنيران الجيش الوطني في جبهة المشجح غربي مارب.

والقيادي شمسان، هو القائد الحوثي لجبهة المشجح، عين مؤخرا بعد استقدامه من جبهة الساحل الغربي، وفق مصادر عسكرية.

وكانت المليشيا قد عينت، منذ بدء الهجوم الاخير مطلع فبراير الجاري، عددا من قياداتها كقادة لجبهة المشجح لكنهم لقوا مصرعهم الواحد إثر الاخر.

وتشن المليشيا الحوثية هجمات عنيفة على جبهات أطراف مأرب، منذ 7 فبراير الماضي، بهدف السيطرة على المحافظة الغنية بالنفط ومعقل الجيش، لكن الاخير يعلن باستمرار التصدي للهجمات.