شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الصحة: حالات الاصابة بفيروس كورونا لا تشمل مناطق سيطرة الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان، الإثنين، تسجيل 5 حالات وفاة، و 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، تصدرتها محافظتي حضرموت وتعز.

وذكرت لجنة الطوارئ العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للوزارة في احصائيتها اليومية على "تويتر"، أنها سجّلت خمس حالات وفاة منها أربع في حضرموت، وحالة وحيدة في تعز.

وأضافت، أنها سجّلت كذلك، (25) حالة إصابة جديدة بالفيروس منها (22) في تعز، وثلاث حالات في حضرموت، كما سجلت (19) حالة شفاء جميعها من حضرموت.

وأشارت إلى أنها أجرت (2264) فحص خلال يوم الإثنين.

وأكدت ارتفاع إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في مارس 2020 إلى (6568) حالة منها (1294) وفاة و(3042) حالة تعافٍ.

جدير بالذكر أن هذه الإحصائيات لا تشمل المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.