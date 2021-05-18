شكرا لبحثكم عن خبر اشتباكات دامية عند بوابة مركز تجاري بعدن .. والسبب غريب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

هاجم مسلحون مجهولون مركزا تجاريا في مدينة عدن جنوبي اليمن .

مصدر محلي قال إن مسلحين على سيارة فارهة دفع رباعي هاجموا "مول نايتي" التجاري في خط التسعين بمدينة عدن، أمس الاثنين.

المصدر، أوضح أن الهجوم اسفر عن إصابة عنصر أمني من حراسة المول، في حين فشل المهاجمون في اختطافه.

ولم تعرف بعد دوافع الهجوم، في المدينة التي تشهد حوادث مشابهه منذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي في اغسطس من العام 2019.