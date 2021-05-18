شكرا لبحثكم عن خبر اشتباكات دامية عند بوابة مركز تجاري بعدن .. والسبب غريب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
هاجم مسلحون مجهولون مركزا تجاريا في مدينة عدن جنوبي اليمن .
مصدر محلي قال إن مسلحين على سيارة فارهة دفع رباعي هاجموا "مول نايتي" التجاري في خط التسعين بمدينة عدن، أمس الاثنين.
المصدر، أوضح أن الهجوم اسفر عن إصابة عنصر أمني من حراسة المول، في حين فشل المهاجمون في اختطافه.
ولم تعرف بعد دوافع الهجوم، في المدينة التي تشهد حوادث مشابهه منذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي في اغسطس من العام 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات دامية عند بوابة مركز تجاري بعدن .. والسبب غريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.