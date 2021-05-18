شكرا لبحثكم عن خبر الحزام الأمني يضبط 5 أشخاص بينهم امرأة أثناء مداهمة معمل لتصنيع الخمور شمال العاصمة عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - ضبطت قوات الحزام الأمني، امس الإثنين، خمسة اشخاص بينهم إمرأة أثناء مداهمة معمل لتصنيع الخمور المحلية شمال العاصمة عدن.
و ذكر بلاغ عملياتي، أن قوة أمنية من القطاع الثامن، نفذت عملية مداهمة لمعمل يقوم بتصنيع الخمور المحلية في منطقة نمبر ستة بمديرية الشيخ عثمان، وضبطت خمسة اشخاص بداخله بينهم إمرأة.
و في تفاصيل العملية، أوضح البلاغ، أن قوة من طوارئ القطاع الثامن تحركت فور تلقي البلاغ الى منطقة نمبر ستة بالمديرية، وداهمت المعمل، وضبطت أربعة أشخاص (ف،م،ص) و(ي،ن،ي) و(ع،ع،ع) و(ي،ي،م)، بالاضافة الى إمرأة تدعى (أ،س،م) كانوا يقومون بتصنيع الخمور المحلية داخل المعمل.
و أضاف البلاغ انه تم إقتياد المضبوطين الى توقيف القطاع الثامن، حيث فتحت محاضر تحقيق لتوثيق القضية، تمهيداً لإحالتها جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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