شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو: خفر السواحل بمساندة التحالف تتمكن من القبض على عصابة لتهريب المخدرات والأسلحة في بحر العرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الامن البحرية الخاصة السعودية و خفر السواحل اليمني بالقبض على زورقين و عدد من البحارة في بحر العرب.

وذالك مقابل محافظة المهرة عبر ضبط كميات كبيرة من الوقود لعدد ٤٥ جالون وقود للزوارق من أجل إبقاء الزوارق أطول فترة ممكنة في البحر دون الحاجة للعودة لليابسة من أجل التزود بالوقود.

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=1748576045241399&attachment_id=1659279000934224&message_id=mid.%24gAAY2UhYKFDd_refGc15fKIyyj2rY

وخلال التحقيقات مع المقبوض عليهم اتضح انهم يخططون لاستلام كمية كبيرة من المخدرات و الاسلحة المحضورة والقادمة من (ايران) عن طريق البحر الى محافظة "المهرة" لكن يقظة القوات البحرية الخاصة السعودية و خفر السواحل اليمني حال دون تنفيذ مخططهم.

ويعتبر هذا العمل الاجرامي من خطط جمهورية (ايران) لتخريب أمن واستقرار المحافظة عن طريق تهريب و ادخال المخدرات و الاسلحة المحضورة الى قلب محافظة "المهرة".