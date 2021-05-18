شكرا لبحثكم عن خبر هذا مافعلته زينبيات الحوثي بنساء صنعاء خلال ايام العيد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أطلقت جماعة الحوثي، العنان لفرقة الزينبيات وهي شبكة استخباراتية، لمطاردة النساء في شوارع ومتنزهات العاصمة صنعاء واختطافهن إلى السجون، خلال أيام العيد.

مصادر محلية، قالت إن مطاردة الزينبيات المجندات في صفوف الحوثيين، للنساء والفتيات في المنتزهات بالعاصمة والاستراحات، بذريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

المصادر أوضحت أن الزينبيات هاجمن النساء المتواجدات في تلك المناطق بحج مختلفة منها الملابس وعدم تواجد أزواجهن وعائلاتهن، في عملية مشابهة لتنظيم داعش الإرهابي بحق أبناء محافظات سورية وعراقية كانوا يحتلوها.

واشارت إلى أن تحركات الزينبيات شملت أيضًا أحياء عدة في صنعاء، استجابة لأوامر إحدى شقيقات عبد الملك الحوثي المسؤولة عن الجناح النسائي في الجماعة، في سياق التضييق على النساء، وخطف بعضهن، لضمن في الفصيل الذي يركز على التحريض والتلقين والشحن الطائفي عبر إلقاء محاضرات ودروس ودورات سلالية لجموع النساء والفتيات في كل مديرية وحي وحارة في العاصمة.