شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تتقدم غرب محافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

شنّت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، هجوماً مباغتاً تمكنت خلاله من دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، من عدّة مواقع في جبهة الكسّارة غربي محافظة مأرب.



وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن الهجوم أسفر عن سقوط العديد من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، فيما دمّرت نيران الجيش 3 أطقم بعتادها ومصرع جميع من كانوا على متنها إضافة إلى خسائر أخرى في المعدّات، يحب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأنت).

وأضاف أن الجيش استعاد أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها مليشيا الحوثي ولاذت بالفرار.

بالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات معادية في جبهة الكسارة ومحيطها وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.