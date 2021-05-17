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الحديدة.. مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة وحوثيين في حيس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

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اشتبكت وحدات القوات المشتركة، مساء اليوم الاثنين، مع مجاميع لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بقطاع حيس في محافظة الحديدة.

 

وأوقعت في المواجهات خسائر في صفوف عناصر المليشيات الإرهابية، خلال محاولتها التسلل إلى خطوط التماس.

 

واندلعت المواجهات بين الطرفين، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، شمال غرب المديرية، قبل فرار عناصر المليشيا الإرهابية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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