شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة وحوثيين في حيس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اشتبكت وحدات القوات المشتركة، مساء اليوم الاثنين، مع مجاميع لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بقطاع حيس في محافظة الحديدة.



وأوقعت في المواجهات خسائر في صفوف عناصر المليشيات الإرهابية، خلال محاولتها التسلل إلى خطوط التماس.

واندلعت المواجهات بين الطرفين، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، شمال غرب المديرية، قبل فرار عناصر المليشيا الإرهابية.