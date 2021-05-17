مليشيا الحوثي تحرم 30 ألف طفل من التعليم في تعز وصنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

اتهمت منظمة «أنقذوا الأطفال» الدولية ميليشيا الحوثي بمفاقمة أزمة التعليم في اليمن، وحرمان أكثر من 30 ألف طفل من العملية التعليمية في تعز وصنعاء.



ولفت بيان للمنظمة اليوم (الاثنين) إلى تورط ميليشيا الحوثي في الهجمات الإرهابية على المدارس، مؤكداً أن غالبية الهجمات وقعت في محافظة تعز، إذ تعرضت 4 مدارس للهجوم، ما أسفر عن مقتل 11 مدنياً بينهم 4 أطفال، إضافة إلى استهداف مدرسة في صنعاء.

وأكد أن تصاعد العنف في تعز أدى إلى قتل وجرح 50 طفلاً منذ يناير إلى مارس من هذا العام، معتبراً أن ما تعرضت له المدارس أكثر من ضعف عدد الهجمات على المرافق التعليمية التي تم الإبلاغ عنها في الربع الأخير من عام 2020. وكشفت المنظمة أن هناك أكثر من مليوني طفل خارج التعليم في جميع أنحاء اليمن مع تأثر ما لا يقل عن 2500 مرفق تعليمي جراء الحرب.

وقالت المنظمة: «يمكن أن تؤدي مثل هذه الهجمات إلى انتكاسة تعليم الأطفال في المنطقة لسنوات، أو حتى بقية حياتهم».