حيدان يعلن ضبط خلايا نائمة لمليشيا الحوثي في العاصمة المؤقتة عدن سعت لإفشال اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، ضبط خلايا نائمة لمليشيا الحوثي في العاصمة المؤقتة عدن، سعت لإفشال اتفاق الرياض.



وقال حيدان، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن مليشيا الحوثي تريد إثارة المشاكل وإرباك أمن العاصمة المؤقتة عدن عبر الخلايا النائمة، مؤكدا القبض على عدة خلايا حوثية من جانب المجلس الانتقالي.

وأضاف، أن مليشيا الحوثي زرعت خلايا نائمة في عدن وعديد المناطق المحررة لعرقلة عمل الحكومة المعترف بها دوليا، منوها إلى الهجوم الصاروخي الغادر على مطار عدن في رأس السنة، كأحد الأدلة على محاولة الانقلابيين زعزعة استقرار المحافظات المحررة.

وأكد أن طرفي اتفاق الرياض مستمرون بالسعي في تنفيذ الاتفاق رغم العراقيل والصعوبات التي تفرضها المليشيات الحوثية عبر خلاياها النائمة.

وتأتي تصريحات الوزير بالتزامن مع زيارات ميدانية لمختلف المحافظات المحررة لتقييم الأوضاع الأمنية ومعالجة الاختلالات بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية بالمحافظات وتوفير الإمكانيات للأجهزة الأمنية وفقا لوزارة الداخلية اليمنية.