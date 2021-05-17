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تسجيل 25 اصابة جديدة بكورونا في تعز وحضرموت

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 25 اصابة جديدة بكورونا في تعز وحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

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أفادت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء ، اليوم الإثنين، بتسجيل، 25 إصابة جديدة بالفيروس في محافظتي تعز وحضرموت .

 

وذكرت اللجنة في تدوينة على حسابها في تويتر، أنه تم تسجيل (22) إصابة في تعز وثلاث حالات في حضرموت .. مشيرة إلى تسجيل خمس حالات وفاة منها اربع في حضرموت وحالة في تعز .

 

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 19 حالة شفاء جميعها من حضرموت فيما تم إجراء (2264) فحص اليوم .

 

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (6568) منها (1294) وفاة و(3042) تعافي

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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