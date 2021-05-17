تسجيل 25 اصابة جديدة بكورونا في تعز وحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أفادت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الإثنين، بتسجيل، 25 إصابة جديدة بالفيروس في محافظتي تعز وحضرموت .



وذكرت اللجنة في تدوينة على حسابها في تويتر، أنه تم تسجيل (22) إصابة في تعز وثلاث حالات في حضرموت .. مشيرة إلى تسجيل خمس حالات وفاة منها اربع في حضرموت وحالة في تعز .

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 19 حالة شفاء جميعها من حضرموت فيما تم إجراء (2264) فحص اليوم .

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (6568) منها (1294) وفاة و(3042) تعافي