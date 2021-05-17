البركاني يناقش مع السفير الفرنسي مستجدات الأوضاع في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش رئيس مجلس النواب سلطان البركاني اليوم مع سفير فرنسا لدى اليمن جان ماري صفا العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الاوضاع على الساحة اليمنية.



وأكد البركاني على موقف الشرعية الدستورية الثابت من تحقيق السلام الدائم والعادل الذي ينشده ابناء الشعب اليمني والقائم على المرجعيات الثابتة لأي حل سياسي المتوافق عليها داخلياً والمدعومة اقليمياً ودولياً والمتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ٢٢١٦.

واشار الى استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في عرقلة كافة جهود ومبادرات السلام الاقليمية والدولية واخرها المبادرة السعودية لتحقيق السلام وجهود المبعوثين الدولي والامريكي الى اليمن، مؤكدا ان استمرار مليشيات الحوثي في تصعيدها العسكري على مأرب ينسف كافة جهود السلام ويفتح الباب امام كافة الخيارات الاخرى لمواجهة هذه الميليشيات الطائفية ومشروعها الايراني عسكرياً حتى تنصاع للسلام وتوقف حربها وانتهاكاتها بحق ابناء الشعب اليمني.

وطالب البركاني المجتمع الدولي بتكثيف الضغوط على الميليشيات الانقلابية وداعميها الايرانيين من أجل التعاطي غير المشروط مع مبادرات السلام الاقليمية والدولية، مؤكداً ان الميليشيات تستمر في المتاجرة بالاوضاع الانسانية التي كانت هي السبب الاول في تفاقمها ووصولها الى هذا الحد وتحاول المزايدة على المجتمع الدولي من خلال الملف الانساني.

من جانبه عبر السفير الفرنسي عن موقف بلاده الدائم والثابت من دعم الشرعية الدستورية وحرص فرنسا على استقرار وامن اليمن ووحدته وسلامة اراضيه..متمنيًا إيقاف الاقتتال في مأرب وتجنيب الشعب اليمني ويلات الحروب والآخذ بخيارات السلام من خلال طاولة المفاوضات ووفقًا للقرارات الدولية كما تمنى إحلال السلام في جميع الاراضي اليمنية ورؤية اليمنيين جميعا وهم يتوجهون لمعالجة جميع المشكلات اليمنية السياسية والاقتصادية وغيرها من القضايا بما يحقق السعادة للشعب اليمني وينهي معاناته.