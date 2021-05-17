الجيش الوطني يدحر مليشيا الحوثي من عدّة مواقع في جبهة الكسارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

شنّت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم، هجوماً مباغتاً تمكنت خلاله من دحر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، من عدّة مواقع في جبهة الكسّارة غربي محافظة مارب.



وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن الهجوم أسفر عن سقوط العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، فيما دمّرت نيران أبطال الجيش 3 أطقم بعتادها ومصرع جميع من كانوا على متنها إضافة إلى خسائر أخرى في المعدّات.

وأضاف أن أبطال الجيش استعادوا أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها مليشيا الحوثي ولاذت بالفرار.

بالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات معادية في جبهة الكسارة ومحيطها وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.