شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رفع 11 ألف طن من المخلفات خلال إجازة العيد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفذ صندوق النظافة والتحسين في العاصمة المؤقتة عدن، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حملات نظافة إضافية في المديريات، وتم رفع 11 ألف و 200 طن من المخلفات.



وأوضح نائب المدير العام التنفيذي للصندوق نبيل غانم، أنه تم تكثيف العمل الميداني لأقسام النظافة لرفع المخلفات من جميع شوارع وأحياء ومناطق مديريات عدن.. مشيدا بالجهود الكبيرة لفرق العمل الميداني لعمال النظافة، البالغ عددهم أكثر من 1000 عامل موزعين بين عمال الآليات والكنس والبرش، ومكبات القمامة والمحطة التحويلية والورش.