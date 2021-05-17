تنفيذي امانة العاصمة يناقش آلية عمل لجنة الحشد وإسناد الجيش الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة اليوم آلية عمل لجنة حشد المقاتلين لإسناد الجيش الوطني في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وشدد أمين العاصمة اللواء عبد الغني جميل، على أهمية الاسراع في حشد وحصر المقاتلين لإسناد أبطال الجيش الوطني والمقاومة في مختلف جبهات القتال، مؤكدا أهمية جاهزية المقاتلين ليكونوا على أهبة الاستعداد لحين طلبهم في أي وقت.

وأقر اللقاء بحضور وكيلا امانة العاصمة عبد المجيد الجرف وجرمان العليي ومدراء المكاتب التنفيذية عدد من إجراءات عمل اللجنة التنفيذية للحشد والتعبئة بما يسهم في تجهيز قوة إسناد وازنة من أبناء الأمانة لرفد الجيش الوطني في معركة دحر مليشيا الانقلاب التابعة لإيران واستعادة مؤسسات الدولة.

وفي سياق آخر دان المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بنهب المساعدات المخصصة لمرضى السرطان، داعيا الجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية الدولية والمحلية إلى عدم الخضوع لاشتراطات مليشيا الحوثي او التعامل معها في تنفيذ البرامج الإغاثية كونها تستحوذ على المساعدات غير عابئة بالمحتاجين والمتضررين جراء الحرب التي أشعلتها المليشيات.